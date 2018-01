Bestseller-auteur Peter Mayle (78) overleden

Zijn romans en reisverhalen uit de Provence maakten hem wereldberoemd: de Britse bestsellerauteur Peter Mayle is dood. Mayle stierf donderdag op 78-jarige leeftijd na een kort ziekbed in een Zuid-Frans ziekenhuis, meldde uitgever Alfred A. Knopf op Twitter.

Zijn boek ‘A Year In Provence’ is vertaald in tientallen talen en verkocht miljoenen exemplaren. Ook in het Nederlands werd het boek vertaald. Onder zijn andere grote successen was ook de roman ‘Hotel Pastis’, dat handelt over een liefdesgeschiedenis in een midlifecrisis. Mayle werkte aanvankelijk in de reclamewereld voordat hij zich aan het schrijven ging wijden.

Meer dan 30 jaar geleden verliet de auteur zijn thuisland en verhuisde hij naar de zonnige Provence. Het succes had echter ook zijn prijs, omdat hij in zijn eerste werken zijn woonplaats in de vakantieregio had beschreven: groepen toeristen uit Australië, Japan, Duitsland en andere landen maakten pelgrimstochten naar zijn huis en zwommen zelfs in zijn zwembad.

Het werd hem en zijn vrouw te bont en ze vluchtten tijdelijk naar de Verenigde Staten. Lange tijd hebben ze het daar niet volgehouden. Ze keerden terug naar de Provence en zochten een ander huis, maar deze keer werd het adres geheimgehouden door Mayle.