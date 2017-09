Bespotten volkslied strafbaar in China

Het bespotten van hun volkslied kan Chinezen voortaan op vijftien dagen cel komen te staan. Het Chinese Nationale Volkscongres (NPC) heeft een wet goedgekeurd die de „waardigheid” van het lied ‘Mars van de vrijwilligers’ moet beschermen.

In de wet is ook vastgelegd waar en wanneer het nummer gespeeld mag worden. Zo is het voortaan taboe om de mars te gebruiken als achtergrondmuziek en in reclames. Ook op begrafenissen en andere „ongepaste gelegenheden” mag het volkslied voortaan niet meer ten gehore worden gebracht.

Wie zich schuldig maakt aan afwijkende of „spottende” uitvoeringen kan bovendien rekenen op een dagenlang verblijf in een politiecel. Het volkslied krijgt daarmee dezelfde status als de Chinese vlag. Misbruik van dat symbool is al sinds de jaren negentig strafbaar, ook in ‘autonomere’ gebieden als Hongkong en Macau.