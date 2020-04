Besmettingsgraad corona in staat New York zakt onder 1

De autoriteiten in de Amerikaanse staat New York hebben de besmettingsgraad per coronapatiënt teruggebracht tot 0,8. Dat betekent dat iemand die het virus draagt gemiddeld minder dan een andere persoon aansteekt. Dat maakte de gouverneur van de staat Andrew Cuomo zondag bekend tijdens zijn dagelijkse briefing.

Cuomo noemde het „goed nieuws” en een gevolg van de beperkende maatregelen die de staat heeft genomen. De afgelopen 24 uur registreerde de zwaar door corona getroffen staat 367 nieuwe sterfgevallen tegen 437 een dag eerder. Zaterdag was de toename weer iets groter dan de voorgaande dag.

Cuomo schetste dat na 15 mei de beperkende maatregelen gefaseerd kunnen worden versoepeld, als in de twee weken daarvoor de ziekenhuisopnames een dalende lijn laten zien. De staat zit officieel tot 15 mei vrijwel op slot. De versoepelingen zouden beginnen bij de bouw en bij fabrieken. „Er is geen twijfel, op dit punt zijn we door het ergste heen”, aldus Cuomo.

Zondag was het aantal ziekenhuisopnames in de staat gezakt naar 1087, de negende dag dat dit omlaag ging. Op het hoogtepunt kwamen er ongeveer 1300 nieuwe patiënten per dag in de ziekenhuizen terecht.