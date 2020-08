Besmettingen in België dalen in week met 17 procent

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is gerekend over een week met 17 procent gedaald. Het gemiddeld aantal besmettingen per dag ligt nu op 509,4, meldt gezondheidsinstituut Sciensano zaterdag.

Ook het aantal opnames in de Belgische ziekenhuizen daalt, maar het gemiddeld aantal doden per dag blijft toenemen. In de afgelopen week stierven gemiddeld tien mensen per dag aan Covid-19, een toename met 52 procent in een week. Het totale dodental in het land staat op 9985.

De daling van het aantal coronagevallen tekent zich af in het grootste deel van België, maar in het gewest Brussel is nog altijd sprake van een stijging. In een week tijd werden rond de hoofdstad 874 besmettingen vastgesteld, 68 meer dan een week eerder.

In België zijn de afgelopen maanden 80.894 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Het aantal ziekenhuisopnamen ligt op 29,7 per dag. Op de intensive care-afdelingen liggen 74 patiënten.