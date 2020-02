‘Besmettingen coronavirus stijgen niet dramatisch buiten China’

Het aantal mensen dat besmet is met het nieuwe coronavirus „stijgt niet dramatisch” buiten China, afgezien van een cruiseschip dat in quarantaine is geplaatst voor een Japanse haven. Dat zei de directeur voor noodmaatregelen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag tijdens een persconferentie in Genève.

„Buiten de besmettingsgevallen op het cruiseschip Diamond Princess zien we geen dramatische toename”, aldus directeur Mike Ryan. Op donderdag werden nog eens 44 besmettingsgevallen gerapporteerd op het schip, waardoor het totaal op 219 kwam. Ook zei Ryan dat de rest van een speciaal WHO-team komend weekend in China arriveert om het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus te onderzoeken.

In China zijn meer dan 1300 mensen gestorven aan het virus en meer dan 60.000 mensen zijn besmet.