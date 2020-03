Besmetting in twintig EU-landen vastgesteld

De meeste landen van de Europese Unie melden inmiddels gevallen van corona. Het virus heeft nu zeker 20 van de 27 EU-landen bereikt.

Hongarije, Bulgarije, Slovenië, Slowakije, Letland, Malta en Cyprus zijn voor zover bekend nog vrij van het virus. De meeste infecties zijn in West-Europa gemeld. In aan de EU grenzende landen als Servië, Oekraïne of Albanië zijn nog geen besmettingen aan het licht gekomen.

Italië is het zwaarst getroffen in Europa. Daar zijn bijna 1600 mensen besmet geraakt. Inmiddels zijn 52 Italianen aan de gevolgen van het virus overleden.

Het risico van besmetting met het nieuwe coronavirus in de Europese Unie is omhoog gegaan. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft daarom maandag zijn officiële risico-inschatting veranderd van „matig” naar „matig tot hoog.”

Uit een ziekenhuis in het Nedersaksische Sulingen in Duitsland zijn 1200 mondmaskers verdwenen. Ze zaten verpakt in 20 dozen die waren opgeslagen in een ruimte bij een operatiezaal. De opslag is niet voor iedereen toegankelijk is, zei een politiewoordvoerder maandag.

De Russische autoriteiten hebben maandag een eerste coronabesmetting vastgesteld in de miljoenenstad Moskou. Het gaat om een man die het virus mogelijk heeft opgelopen tijdens een vakantie in Italië. Ook de Marokkaanse autoriteiten meldden dinsdag een eerste geval van besmetting.