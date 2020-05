Besmette reizigers zijn vanuit de VS naar Spanje gereisd

$lead

Twee mensen die vanuit de Verenigde Staten naar het Spaanse Valencia zijn gereisd, hebben positief getest op het coronavirus. Het gaat mogelijk om de eerste keer sinds de invoering van reisbeperkingen in maart dat besmette mensen vanuit het buitenland naar Spanje zijn gekomen.

De autoriteiten in de toeristische regio zeggen dat het besmette duo na aankomst in Spanje vermoedelijk heeft nagelaten om twee weken in quarantaine te gaan, zoals verplicht is. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt.

De twee zouden vanuit de VS niet rechtstreeks naar Valencia zijn gevlogen. „We weten niet welke route ze precies hebben genomen. En of ze uiteindelijk met de auto of het vliegtuig naar Valencia zijn gegaan”, zei de regionale gezondheidschef Ana Barceló.

In Valencia bevinden zich toeristische oorden als Benidorm en Alicante. De maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen, worden maandag verder versoepeld in de regio. Dan mogen mensen onder meer in grotere groepen bijeenkomen.