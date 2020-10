Besmette oud-president Porosjenko van Oekraïne in ziekenhuis

De Oekraïense oud-president Petro Porosjenko is opgenomen in het ziekenhuis een aantal dagen nadat hij positief testte op het coronavirus. Hij heeft last van een dubbele longontsteking, meldde zijn vrouw zaterdag in een videoboodschap of Facebook.

„Ondanks het feit dat mijn man een dubbele longontsteking heeft, is hij mentaal sterk en laat hij dit zien in zijn strijd tegen de ziekte”, aldus Maryna Porosjenko. Haar 55-jarige man, die diabetes heeft, kondigde dinsdag aan besmet te zijn met corona.

Porosjenko zit momenteel in het Oekraïense parlement. Hij was van 2014 tot 2019 president van het land. Met overweldigende meerderheid werd dat jaar Volodimir Zelenski gekozen tot zijn opvolger.

In Oekraïne, een land met ongeveer 40 miljoen inwoners, zijn meer dan 222.000 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Zeker 4300 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.