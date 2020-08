Besmette man op Duits verjaardagsfeest: 120 mensen in quarantaine

Een man die ten onrechte dacht dat hij negatief had getest op het coronavirus, heeft in Duitsland voor grote overlast gezorgd. Zo’n 120 mensen moeten in zelfisolatie nadat hij een verjaardagsfeest had bezocht.

De man uit Bodenwöhr (Beieren) had zich laten testen na een vakantie in Italië. Hij kreeg de uitslag volgens plaatselijke media pas na het feest. Zo’n 100 feestgangers en 20 andere contacten van de man moeten nu in quarantaine.

De man zou de gastheer hebben verzekerd dat hij binnen 24 uur iets zou horen als hij besmet was. Toen dat niet gebeurde, nam hij aan dat hij gerust naar het feest kon gaan. Dat bleek tegen te vallen.

De autoriteiten in Beieren moesten vorige week toegeven dat zeker 900 besmette mensen niet tijdig waren geïnformeerd over hun testuitslag.