Besmet Frans vliegdekschip aangekomen in Toulon

Het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle, waarvan een deel van de bemanning besmet is geraakt met corona, is zondag de thuishaven Toulon binnengelopen. Vorige week werd bekend dat het vaartuig, onderweg op de Atlantische Oceaan, ongeveer vijftig geïnfecteerden aan boord had. Over hoe dat kon gebeuren heeft het ministerie van Defensie geen mededelingen gedaan.

De Charles de Gaulle heeft daarop in gezelschap van een enkele begeleidende fregatten onmiddellijk koers gezet naar Toulon in het zuiden van Frankrijk, tien dagen eerder dan de bedoeling was. De 1900 betrokken marinemensen zullen zeker veertien dagen in quarantaine worden geplaatst. De gezondheidstoestand van de bemanningsleden die positief waren getest op het gevreesde virus is de voorbije dagen niet verslechterd. De ontscheping verliep probleemloos.