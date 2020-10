Besluit over uitlevering klokkenluider Assange op 4 januari

De omstreden klokkenluider Julian Assange krijgt begin volgend jaar te horen of hij door de Britten wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten, om daar te worden berecht voor onder meer spionage. Op 4 januari is de uitspraak in de zaak, aldus de Britse rechter.

Het besluit valt dus na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 november. De Amerikaanse president Trump zou de WikiLeaks-oprichter gratie hebben aangeboden als hij zou vertellen wie achter de hack zit van de Democratische Partij in 2016, vlak voor de presidentsverkiezingen.

De Amerikaanse justitie vervolgt de Australiër Assange voor onder meer de publicatie van geheim materiaal over de oorlog in Afghanistan en Irak op zijn klokkenluiderswebsite.

Assange zat jarenlang ondergedoken in de ambassade van Ecuador in Londen om uitlevering te voorkomen, maar vorig jaar liet dat land hem door de Britse politie uit de ambassade verwijderen.

Tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne van 2016 publiceerde WikiLeaks door hackers gestolen e-mails van de Democratische Partij. Die waren schadelijk voor kandidaat Hillary Clinton, die de verkiezingen verloor van Trump. Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erachter zit.