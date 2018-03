Besluit over Puigdemont laat op zich wachten

De Catalaanse separatist en voormalig regionaal premier Carles Puigdemont zal nog zeker tot volgende week in een Noord-Duitse gevangenis zitten. De kwestie of hij moet worden uitgeleverd aan Spanje en op welke gronden dat dan moet, is volgens een woordvoerster van justitie in Sleeswijk erg gecompliceerd en de behandeling kost tijd.

Pas volgende week beslist de openbaar aanklager of het hooggerechtshof van de deelstaat Sleeswijk-Holstein gevraagd wordt zich te buigen over de uitlevering van Puigdemont aan Spanje.

De regering van Puigdemont deed in oktober een chaotische en onwettige poging de regio Catalonië van Spanje af te scheiden. Hij wordt sindsdien gezocht wegens rebellie, opruiing en geknoei met overheidsgeld. Hij is eind oktober uitgeweken naar België. Daar strandde het Spaanse uitleveringsverzoek in juridisch getouwtrek. Zondag is hij op reis van Finland naar België aangehouden.