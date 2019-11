Besluit neemt Republikeins bezwaar weg

Het besluit dat het Huis van Afgevaardigden donderdag nam om de impeachmentprocedure voort te zetten neemt een belangrijk bezwaar van de Republikeinen weg.

De achterliggende weken hebben zij voortdurend geroepen dat het hele onderzoek onwettig was omdat het Huis van Afgevaardigden er nooit over had gestemd.

Verschillende Amerikaanse staatsrechtsgeleerden stellen dat een dergelijk besluit niet strikt noodzakelijk is. Ook zonder zo’n beslissing kan een commissie van het Huis ermee starten.

Tegelijk zeggen ze dat het verstandiger was geweest als de voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, al direct bij het begin van de procedure, zes weken geleden, wél het formele besluit daartoe had genomen. Bij eerdere onderzoeken, zoals rond de presidenten Nixon en Clinton, werd dit wel gedaan.

De reden dat Pelosi wachtte, was volgens ingewijden dat zij Democratische Afgevaardigden uit kiesdistricten waar Trump ook populair is, niet wilde dwingen om partij te kiezen.

De Republikeinse afgevaardigden stemden donderdag tegen de hele procedure. Zij vinden het onderzoek misplaatst.

Door het besluit veranderen er verschillende dingen. Eén ervan is dat alle Amerikanen de onderzoeken voortaan kunnen meebelven. Hadden de verhoren tot nu toe achter gesloten deuren plaats, voortaan zullen ze openbaar zijn.

Getuigen

Vanaf nu kunnen de Republikeinse leden van de onderzoekscommissies ook getuigen oproepen. Daarbij geldt wel een beperking. De voorzitter van de onderzoekcommissie, de Democraat Adam Schiff, moet akkoord gaan met het oproepen van deze getuigen.

Wanneer de onderzoekscommissie klaar is, zal zij haar bevindingen overdragen aan de justitiecommissie. Die moet de officiële aanklacht opstellen. In die fase schuift ook een advocaat van president Trump aan.

De volgende verhoren in het onderzoek staan al gepland. Zo werd oud-veiligheidsadviseur John Bolton woensdag opgeroepen voor een verhoor in het Huis.