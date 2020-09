Bescherming koala’s splijt Australische deelregering

De regionale regering van de Australische deelstaat New South Wales staat op omvallen. En koala’s zijn daarvoor de reden. Of beter gezegd de bescherming daarvan.

De regering van de grootste deelstaat van Australië nam in december een wet aan die moet zorgen voor behoud van de leefomgeving van koala’s. Maar coalitiepartner de Nationale Partij trekt nu zijn steun daarvoor in. Die vindt dat landeigenaren door de nieuwe wet te weinig zeggenschap houden over hoe ze met hun grond omgaan.

Hoewel de Nationale Partij nog wel in de coalitie zit, zal het geen nieuwe plannen van de regering meer steunen, laat partijleider John Barilaro weten. Zodoende komt premier Gladys Berejiklian van de Liberale Partij in een lastig parket te zitten, want zij heeft nu geen meerderheid meer.

Door ontbossing en de hevige natuurbranden wordt de leefomgeving van koala’s in Australië sterk aangetast. Een onderzoek uit juni stelde dat de koala in New South Wales tegen 2050 is uitgestorven als er niet snel wordt ingegrepen.

Ecologieprofessor Corey Bradshaw aan de Flinders-universiteit zegt dat de nieuwe wetgeving slechts een kleine pleister op de wond is en meer nodig is. „Met de toenemende megabosbranden, de erfenis en het voortbestaan van grootschalige ontbossing en zwakke wetten zijn koala’s in New South Wales in feite gedoemd tot uitsterven”, zegt hij. „Koala’s leven en eten in bomen. Je hebt geen universitair diploma nodig om te voorspellen wat er zal gebeuren als je doorgaat met het vernietigen van hun toch al sterk aangetaste leefgebieden.”