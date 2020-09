Beschermer van Amazonestammen gedood door pijl

Een Braziliaanse expert op het gebied van geïsoleerde Amazonestammen is gedood door een pijl die hem trof in de borst toen hij de plek van een inheemse stam naderde. Rieli Franciscato (56) stierf woensdag in een afgelegen regio van de staat Rondônia in het noordwesten van Brazilië, meldt de BBC.

Hij was in het gebied om een stam te volgen als onderdeel van zijn werk voor het inheemse agentschap van de regering, Funai. Rieli Franciscato bracht het grootste deel van zijn carrière door met het beschermen van inheemse stammen in de Amazone. Getuigen zeiden dat Franciscato en zijn team onder vuur kwamen te liggen toen ze een inheemse groep naderden.

Franciscato, die werd vergezeld door de politie, probeerde te schuilen achter een voertuig, maar werd door een pijl in de borst geraakt, aldus getuigen.

Een politieagent die getuige was van het incident, zei dat Franciscato erin was geslaagd de pijl te verwijderen die hem boven het hart raakte. „Hij schreeuwde het uit, trok de pijl uit zijn borst, rende 50 meter en zakte levenloos in elkaar”, zei de agent in een audio-opname op sociale media

Een fotojournalist in de regio, Gabriel Uchida, vertelde aan persbureau AFP dat Franciscato had geprobeerd een stam te observeren die bekendstaat als de „geïsoleerde groep Cautario Rivier”.

Van inheemse groepen in het Amazonegebied en elders in de wereld is bekend dat ze gewelddadig reageren op buitenstaanders op hun land.