Beruchte kindermisbruiker Huckle gedood in cel

Een van de beruchtste Britse kindermisbruikers is dood gevonden in de gevangenis bij het Engelse Full Sutton. Richard Huckle zou met een geïmproviseerd steekwapen zijn omgebracht in zijn cel, berichten Britse media. Die baseren zich op ingewijden.

Huckle was in 2016 veroordeeld tot 22 keer levenslang. De fotograaf had grootschalig kindermisbruik toegegeven. Hij vergreep zich tussen 2006 en 2014 aan kinderen van zes maanden tot twaalf jaar oud. De autoriteiten vonden op zijn computer foto’s en video’s van het misbruik. Ook werkte Huckle aan een soort pedofielenhandleiding, die op zijn laptop stond.

De fotograaf zou hebben toegeslagen in arme gemeenschappen in Maleisië. Daar vergreep hij volgens de aanklachten aan minstens 23 kinderen. Het totale aantal aantal slachtoffers ligt vermoedelijk veel hoger. Het gaat mogelijk om ongeveer tweehonderd kinderen. Dat zou onder meer blijken uit een soort ‘scorebord’ waarop Huckle zichzelf punten gaf voor het misbruik.

De Britse politie sloeg de pedofiel in 2014 in de boeien toen hij aankwam op Gatwick Airport. Dat gebeurde na een tip van de Australische autoriteiten.