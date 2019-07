Berouwvolle dieven brengen cavia’s terug

Berouwvolle dieven hebben twee cavia’s teruggebracht die ze vorig weekeinde in een dronken bui hadden gestolen uit een dierenpark in de Duitse stad Recklinghausen. Ze leverden de diertjes daar keurig af in een doos met de nodige verontschuldigingen en een briefje van 50 euro als schadevergoeding.

De politie zei vrijdag in de media dat de daders een papier hadden bijgevoegd met de tekst dat het „moeilijk onder woorden is te brengen hoezeer het ons spijt dat dit is gebeurd”. Ze noemen hun gedrag onder invloed van alcohol „zeer verwerpelijk” en benadrukken dat ze zich „liefdevol hebben bekommerd om het welzijn van de cavia’s”.

De drinkebroers klommen zaterdagnacht over het parkhek en verschaften zich toegang tot de dierenverblijven. Een bewakingscamera legde vijf verdachten vast. Hoewel zij ernstig last hebben gekregen van een kwaad geweten beschouwt de politie de zaak niet als afgedaan.