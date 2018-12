Beroepszaak journalisten Myanmar verdaagd

Het hoger beroep van de twee journalisten die in Myanmar vastzitten wegens het bezit van staatsgeheimen heeft maandag geen uitspraak opgeleverd. De rechter besloot de zaak na een uur te verdagen. Een datum voor een volgende zitting is niet genoemd.

De advocaten van Kyaw Sow Oo en Wa Lone eisten vernietiging van het vonnis en hun vrijlating. De verslaggevers van persbureau Reuters werden in september veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Ze zouden bij hun onderzoek naar misdaden van het regeringsleger tegen leden van de moslimminderheid Rohingya illegaal geheime overheidsdocumenten hebben bemachtigd.

De journalisten, beiden zelf afkomstig uit Myanmar, ontmoetten in het kader van hun naspeuringen in december 2017 een enkele politieagenten. Deze drukten hen bij die gelegenheid papieren in de hand. Onmiddellijk daarna werden ze gearresteerd. Het tweetal houdt vol erin geluisd te zijn.