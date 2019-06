Beroemde reddingshond Frida met pensioen

Mexico heeft maandag met een officiële ceremonie en uitgebreide media-aandacht afscheid genomen van Frida, ’s lands bekendste reddingshond. De bijna 11-jarige labrador retriever, van jongs af aan in dienst bij de Mexicaanse marine, gaat na een arbeidzaam leven met pensioen. Het dier werd ingezet bij ongelukken en natuurrampen om in de puinhopen overlevenden te lokaliseren en te helpen bij het bergen van slachtoffers.

Frida werd in 2017 tot een symbool van de hoop na de zware aardbevingen in Centraal-Mexico met 369 doden tot gevolg. Het dier zorgde ervoor dat verscheidene bedolven mensen bijtijds werden gevonden en in veiligheid gebracht. Haar foto met duikbril, bodyprotector en blauw-zwarte laarsjes om de poten te beschermen gingen de wereld over.

Frida werd al als pup voorbereid op een bestaan als reddingshond. Haar goede neus bewees onder meer zijn dienst na de desastreuze aardbeving in Haïti (2010), de enorme explosie in Mexico-Stad (2013) en de aardbeving in Ecuador (2016). Met haar nuttige speurwerk verwierf ze in eigen land een heldenstatus, compleet met een standbeeld en afbeelding op het biljet van 500 pesos.