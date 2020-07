Beroemde ‘patiënt 91’ verlaat ziekenhuis Vietnam

Een Britse piloot die in Vietnam besmet raakte met het coronavirus en op de rand van de dood leek te balanceren, heeft zaterdag het ziekenhuis verlaten. De zaak van Stephen Cameron kreeg veel aandacht in het Aziatische land, dat nog geen sterfgevallen door het virus heeft gemeld. Tientallen mensen hadden aangeboden een long te doneren om het leven van de 43-jarige man te redden.

Cameron werkt voor de nationale luchtvaartmaatschappij Vietnam Airlines en arriveerde begin maart in Vietnam. Hij belandde na een bezoek aan een bar in Ho Chi Minh-stad in het ziekenhuis. Daar vochten artsen voor zijn leven. ‘Patiënt 91’, zoals hij bekendstond, kon op enig punt nog maar een fractie van zijn longcapaciteit gebruiken en verkeerde in kritieke toestand. Toch kon hij uiteindelijk van de beademing worden gehaald en ook een longtransplantatie bleek niet meer nodig.

De piloot staat in Vietnam symbool voor de succesvolle strijd tegen het virus. Hij verliet geflankeerd door artsen en zittend in een rolstoel het ziekenhuis. Daar erkende Cameron dat het onwaarschijnlijk was dat hij het zou overleven en bedankte iedereen voor de hulp. Vietnamese doktoren zullen hem ook vergezellen tijdens de terugreis naar het Verenigd Koninkrijk. „Zodra ik ben hersteld, kom ik terug”, beloofde Cameron. „Ik ben nog steeds een piloot. Mijn vliegbrevet is verlopen, dat is alles.”