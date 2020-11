Beroemde Australische chef-kok gedumpt na posten nazisymbool

De Australische beroemde chef-kok en complottheoreticus Pete Evans is door verschillende bedrijven in de ban gedaan nadat hij een nazisymbool op sociale media had gepost. Ook zijn boeken werden dinsdag uit de schappen gehaald.

Grote Australische retailers zeiden dat ze de boeken en producten van Evans uit de winkels zouden verwijderen na publieke reacties op zijn Instagram-post met een ‘Black Sun’-symbool, een met nazi-Duitsland geassocieerde afbeelding en gebruikt door neonazi’s.

Uitgever Pan MacMillan behoorde tot de bedrijven die publiekelijk afstand namen van Evans en aan winkeliers vroeg zijn boeken te retourneren.

Ook het merk Baccarat voor keukengerei zei dat het zou stoppen met het produceren en verkopen van een lijn producten die zijn naam draagt. „Naar onze mening zijn de beelden en meningen van de heer Evans weerzinwekkend, onaanvaardbaar en zeer beledigend”, zei Baccarat Australia in een verklaring.

Zijn aanstaande optreden in de Australische realityshow „I’m a Celebrity ... Get Me Out of Here” werd naar verluidt ook geannuleerd.

De inmiddels verwijderde post bevat een afbeelding van een rups met een ‘Make America Great Again’-pet die spreekt met een vlinder met het ‘Black Sun’-symbool op zijn vleugel.

In een latere video aan zijn 1,7 miljoen volgers op sociale media, zei Evans dat de beschuldigingen tegen hem „onwaar, onwerkelijk en een hoop rotzooi” waren.

Hij beweerde ook dat hij moest „googlen wat neonazi betekende”.

Sinds het begin van de coronapandemie heeft Evans zijn platform ook gebruikt om complottheorieën over de uitbraak te propageren. Hij staat verder bekend om het verspreiden van pseudowetenschappelijke dieetideeën, zoals het paleolithische dieet, waardoor hij de bijnaam ‘Paleo Pete’ kreeg.