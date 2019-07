Beroemd café-restaurant Le Fouquet’s heropent

Op de Franse nationale feestdag, 14 juli, heropent het oude en beroemde café-restaurant Le Fouquet’s aan de Champs-Élysées. De eigenaars hebben bekendgemaakt dat alles wat half maart tijdens rellen werd verwoest, is hersteld. Alles is weer precies zoals voor de vernielingen en plunderingen tijdens de protesten van de gele hesjes (‘gilets jaunes’). Het etablissement is 120 jaar oud.

De donkerrode zonneschermen met goudkleurige letters hangen er ook weer. Ze gingen destijds in vlammen op. Tijdens de vele betogingen van de gele hesjes, vooral gericht tegen de stijgende kosten van het levensonderhoud, is het vaak tot ongeregeldheden en plunderingen gekomen in verscheidene plaatsen. Vaak maakten in het zwart gehulde relschoppers, die als ‘casseurs’ (slopers) berucht zijn, van de protesten gebruik om te plunderen. De eigenaar van Le Fouquet’s , de groep Barrière, kon maandag nog geen betrouwbare schatting geven van de totale schade.

De gele hesjes zijn het afgelopen najaar spontaan ontstaan op internet, vooral als reactie op de forse verhoging van brandstofprijzen waarmee de regering het milieu zei te dienen. De beweging heeft maandenlang honderdduizenden betogers op de been gebracht.