Bernie Sanders verdiende miljoenen

De Democratische senator Bernie Sanders (77) heeft de afgelopen drie jaar meer dan 2,5 miljoen dollar verdiend. Dat blijkt uit zijn belastingaangiften die hij heeft openbaargemaakt. De linkse kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 zet zich doorgaans af van de rijken, die in zijn ogen te veel macht bezitten.

Sanders en zijn vrouw Jane hadden in 2018 een gezamenlijk bruto-inkomen van meer dan 560.000 dollar. Het jaar daarvoor was het gezamenlijk inkomen ruim 1,1 miljoen en in 2016 ongeveer 1 miljoen dollar. Een groot deel daarvan verdiende het stel met de verkoop van de boeken die Sanders schreef na zijn gooi naar het presidentschap in 2016.

De senator gaf eerder al toe dat hij miljonair is, maar excuseerde zich daar niet voor. „Als je een bestseller hebt geschreven, kan je ook miljonair worden”, zei hij tegen The New York Times.