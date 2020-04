Bernie Sanders stopt, Joe Biden enige kandidaat Democraten

WASHINGTON (ANP/RTR - Bernie Sanders is uit de race gestapt bij de Democraten voor het presidentschap van de VS. Hij maakte dat woensdag bekend in een verklaring.

Voormalig vicepresident Joe Biden is nu nog als enige kandidaat over om het in de verkiezingen op te nemen tegen de Republikeinse president Donald Trump.

Dat de linkse Sanders zich zou terugtrekken werd verwacht na een reeks nederlagen in de voorverkiezingen. Zijn grote rivaal, de gematigde Biden, stond in de race ver op kop.

De voorverkiezingen worden inmiddels overschaduwd door de coronacrisis. Dinsdag werden ondanks een roep van de Democraten om dat niet te doen voorverkiezingen gehouden in de staat Wisconsin. De voorverkiezingen in Louisiana, Georgia en Ohio werden wel uitgesteld.

Bij het begin van de voorverkiezingscampagne was Sanders lange tijd de populairste kandidaat bij de Democraten. Hij zag zijn voorsprong in landelijke peilingen geleidelijk in rook opgaan. Daarnaast gaven veel kandidaten die zich terugtrokken uit de race, hun steun aan Biden. Zij riepen ook hun aanhangers op zich achter de ex-vicepresident te scharen.

Biden (77) was van 2009 tot 2017 tweede man van de Verenigde Staten onder president Barack Obama. Voor veel Democraten geldt hij inmiddels als de enige geschikte persoon om Trump te kunnen verslaan.

Sanders (78), die zichzelf een democratisch socialist noemt, zou voor de meeste Amerikanen te radicaal zijn. Hij trok vier jaar geleden ook al aan het kortste eind in de strijd met Hillary Clinton wie voor de Democraten naar het Witte Huis zou moeten.

Het is de bedoeling dat de Democraten Biden in augustus op een partijcongres officieel tot kandidaat benoemen. Deze conventie was eigenlijk in juli, maar is verschoven door de coronacrisis. Door de pandemie is het de vraag hoe Trump en Biden de komende maanden hun campagne gestalte gaan geven.

De presidentsverkiezingen staan gepland voor dinsdag 3 november.