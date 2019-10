Bernie Sanders in ziekenhuis met hartklachten

De prominente linkse Amerikaanse politicus Bernie Sanders is op campagne in Las Vegas met hartklachten in een ziekenhuis opgenomen en behandeld. Hij moet nu enkele dagen rusten. Zijn campagnemedewerker Jeff Weaver meldde dat de 78-jarige Sanders zijn activiteiten tot nader order stillegt om rust te nemen. De senator uit Vermont aast op de kandidatuur van de Democratische Partij voor de presidentsverkiezingen in 2020.

Weaver beklemtoonde dat Sanders herstellende en erg opgewekt is. Sanders was dinsdagavond naar een herdenkingsplaats gegaan, opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de massale moordpartij die er 1 oktober 2017 tijdens een concert plaatsvond en waarbij 58 mensen het leven verloren. Woensdag zou hij deelnemen aan een forum over vuurwapenbezit.

Hij kreeg echter last van pijn in de borst, werd opgenomen en kreeg een dotterbehandeling. Hij de oudste kandidaat in het Democratische kamp. Ex-vicepresident Joe Biden is 76 en Elizabeth Warren is 70 jaar oud. De Republikeinse president Trump is 73 jaar.