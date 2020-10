‘Bernie Sanders geïnteresseerd in ministerspost als Biden wint’

De Democraat Bernie Sanders wil graag minister worden als zijn partijgenoot Joe Biden komende maand de presidentsverkiezingen wint, meldt nieuwssite Politico. Volgens ingewijden is de voor Amerikaanse begrippen zeer linkse senator uit Vermont vooral geïnteresseerd in de post van minister van Arbeid.

„Ik kan bevestigen dat hij probeert uit te zoeken hoe hij die rol of iets soortgelijks kan krijgen”, aldus een bron in kringen rond Sanders. „Hij is erin geïnteresseerd.” Sanders weigerde woensdag te ontkennen of te bevestigen dat hij naar een ministerspost hengelt. „Momenteel ben ik erop gefocust om ervoor te zorgen dat Biden tot president wordt verkozen”, zei Sanders tegen Politico.

Volgens de voormalige campagnemanager van Sanders heeft de senator nog geen gesprekken over een ministerspost gehad met personen uit Bidens campagneteam, maar zal Sanders erop aandringen dat „progressieve stemgeluiden” eventueel een rol krijgen in de transitie en de mogelijke nieuwe regering.

Sinds Sanders er dit jaar voor de tweede keer niet in slaagde de Democratische presidentskandidaat te worden, heeft de senator zich achter Biden geschaard. Sanders voerde campagne voor Biden in de staten Michigan en New Hampshire.

Een ministerspost voor Sanders zal naar verwachting met gejuich worden ontvangen in de linkervleugel van de Democratische Partij. Ook zou Biden op die manier consternatie kunnen temperen over eventuele ministersbenoemingen van gematigde Democraten of Republikeinen. Bidens campagneteam heeft laten weten dat ook zij in aanmerking kunnen komen voor een post in zijn regering.

Het feit dat de andere senator van Vermont, de Republikein Phill Scott, Sanders’ tijdelijke opvolger in de Senaat moet benoemen, kan echter een reden voor Biden zijn om Sanders niet als minister te willen, schrijft Politico. Anderen zien het koppige onafhankelijke karakter van Sanders als een reden waarom hij niet voor een ministerspost in aanmerking zou kunnen komen.

Sanders zet zich onder meer in voor een collectieve ziektekostenverzekering voor alle Amerikanen, een hoger minimumloon en meer rechten voor werkenden om zich in vakbonden te verenigen.