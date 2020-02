‘Bernie Sanders aan de leiding in voorverkiezing Iowa’

Bernie Sanders gaat volgens zijn campagneteam aan de leiding bij de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa. Volgens eigen tellingen in 40 procent van de districten ligt de senator uit Vermont voor op oud-burgemeester Pete Buttigieg en senator Elizabeth Warren. Oud-vicepresident Joe Biden zou pas op een vierde plaats komen, gevolgd door senator Amy Klobuchar.

Het campagneteam van Sanders erkent dat het ‘slechts’ gaat om interne tellingen die door vrijwilligers zijn verzameld en niet om officiële resultaten. De medewerkers van Sanders hebben echter te lang en hard gewerkt om deze resultaten te negeren, stelt het campagneteam. De interne tellingen worden geopenbaard „uit het oogpunt van volledige transparantie”.

Buttigieg zei eerder al te rekenen op succes in de landbouwstaat en dat maandagavond „alles erop wijst dat we met een overwinning naar New Hampshire gaan”.