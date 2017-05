Bern wil geen spraakverwarring in de lucht

Het Zwitsers parlement wil dat in het lokale vliegverkeer alleen nog in het Engels wordt gecommuniceerd. Vooralsnog kan een piloot in lokaal vliegverkeer zich bijvoorbeeld melden in een van de vier officiële talen, het Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans.

De volksvertegenwoordiging in Bern is het er echter maandag in meerderheid over eens geworden dat deze veeltalige communicatie moet ophouden. Het is beter voor de veiligheid in de lucht als de sport- en hobbyvliegers zich in hun communicatie beperken tot één taal, het Engels, aldus de Nationalrat (het Zwitserse parlement).