Bern bevriest gelden voor Palestijnen

Zwitserland schort betalingen op aan het VN-agentschap dat Palestijnse vluchtelingen ondersteunt. In een intern rapport van Unrwa, dat is ingezien door persbureau AFP, wordt gesproken over seksueel wangedrag, nepotisme en discriminatie binnen de organisatie.

De jaarlijkse Zwitserse bijdrage van 22,3 miljoen frank (ruim 20 miljoen euro) aan VN-agentschap Unrwa is al overgemaakt, maar aanvullende betalingen worden voorlopig opgeschort.

Het Unrwa, dat wordt geleid door de Zwitser Pierre Krähenbühl, wil zolang het onderzoek nog loopt niet in detail reageren op de beschuldigingen. De inhoud van het rapport heeft echter al tot het ontslag van een hooggeplaatste medewerker geleid. Krähenbühl staat ook zelf onder kritiek.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de bijdrage van dit jaar van 13 miljoen euro wordt aangehouden „totdat we een bevredigend antwoord hebben ontvangen van de VN.”