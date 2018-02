Bermuda draait homohuwelijk terug

Bermuda heeft als eerste westerse land het homohuwelijk teruggedraaid. Paren van hetzelfde geslacht kunnen zich nu als partners registreren. Feitelijk verandert de positie van het paar niet.

De gouverneur van het Britse eiland, John Rankin, heeft volgens nieuwssite Bernews de wet ondertekend waarmee het in mei 2017 ingevoerde homohuwelijk is afgeschaft. Het parlement had in december in overgrote meerderheid besloten dat het homohuwelijk gestopt moest worden. In een referendum sprak een meerderheid van de kiezers zich daar ook voor uit.

Het Britse overzeese gebiedsdeel Bermuda heeft zelfbestuur en een eigen rechtstelsel. Het Verenigd Koninkrijk verzorgt de buitenlandse politiek en de defensie van Bermuda. Er wonen ruim 65.000 mensen.