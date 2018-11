Bermuda draait afschaffing homohuwelijk voorlopig terug

Het homohuwelijk wordt voorlopig toch mogelijk op Bermuda. De hoogste rechtbank op het eiland bepaalde dat een eerder door de gouverneur van het Britse eiland ondertekende wet met een verbod onwettelijk is.

Bermuda draaide in februari als eerste westerse land het homohuwelijk terug. Gouverneur John Rankin ondertekende toen de wet waarmee het in mei 2017 ingevoerde homohuwelijk werd afgeschaft. Daarna volgde een uitspraak van een rechtbank dat de wet illegaal was. Het openbaar ministerie ging in beroep maar verloor dat vrijdag. De zaak kan nu nog worden aangespannen bij een juridische commissie in Londen.

Het parlement had in december in overgrote meerderheid besloten dat het homohuwelijk gestopt moest worden. In een referendum sprak een meerderheid van de kiezers zich daar ook voor uit.

Het Britse overzeese gebiedsdeel Bermuda heeft zelfbestuur en een eigen rechtstelsel. Er wonen ruim 65.000 mensen.