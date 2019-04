Berlusconi zegt verkiezingsbijeenkomst af

Silvio Berlusconi heeft een verkiezingsbijeenkomst dinsdagmiddag afgezegd. De 82-jarige Italiaanse oud-premier, die deel wil gaan uitmaken van het Europees parlement, ging eerder op de dag in Milaan naar het ziekenhuis met ernstige nierklachten.

Hoewel zijn arts hem aanraadde rust te nemen, was Berlusconi vastbesloten zijn politieke agenda af te werken. Later zag hij daar toch vanaf. Volgens de vicevoorzitter van de partij Forza Italia, Antonio Tajani, is Berlusconi wel van plan campagne te blijven voeren en zal hij aanschuiven in tv-shows.