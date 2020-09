Berlusconi verlaat ziekenhuis: ben ik er weer mee weggekomen

Oud-premier Silvio Berlusconi van Italië heeft maandag het ziekenhuis in Milaan verlaten waar hij anderhalve week lag vanwege een besmetting met het coronavirus. „Bedankt dat ik hier mag zijn. Het was de gevaarlijkste beproeving van mijn leven”, reageerde Berlusconi die in pak en met een mondkapje op het ziekenhuis verliet.

„Ook dit keer ben ik ermee weggekomen”, zei de 83-jarige politicus en mediamagnaat. Hij riep de Italianen op om de coronaregels goed na te leven, want volgens hem is Covid-19 „een ernstige en verraderlijke ziekte”. Ook alle steunbetuigingen hadden hem goed gedaan, zei hij, want vooral de eerste drie dagen waren „extreem zwaar” geweest.

Het is niet bekend of Berlusconi volledig is hersteld of dat hij thuis nog verder zal worden behandeld. Toen Berlusconi werd opgenomen had hij een lichte ontsteking aan beide longen. Volgens zijn persoonlijke arts was de opname vooral een voorzorgsmaatregel. De gezondheid van Berlusconi is al jaren fragiel. Hij onderging in 2016 een openhartoperatie en ging vorig jaar onder het mes vanwege een hernia en darmproblemen.