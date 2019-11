Berlusconi na val opgenomen in ziekenhuis

De voormalige premier van Italië, Silvio Berlusconi, is na een val opgenomen in het ziekenhuis, meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera vrijdag. De 83-jarige viel donderdag in de Kroatische hoofdstad Zagreb tijdens een bijeenkomst van de Europese Volkspartij. Berlusconi zou een bloeduitstorting in zijn been hebben overgehouden aan de val. Hij ligt in een kliniek in Milaan.

De oud-premier lag in mei ook al in het ziekenhuis. Toen werd hij geopereerd vanwege problemen met zijn darmen.

Berlusconi, die als mediamagnaat ook miljardair werd, was tussen 1994 en 2011 drie keer premier voor zijn centrumrechtse Forza Italia.