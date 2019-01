Berlusconi kandidaat voor Europarlement

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft bekendgemaakt dat hij zich kandidaat stelt voor een plek in het Europarlement. De verkiezingen daarvoor zijn in mei. Het is de eerste keer dat de 82-jarige centrumrechtse politicus beschikbaar is voor een publieke functie sinds hij in 2013 schuldig werd bevonden aan belastingfraude.

De flamboyante Berlusconi, mediatycoon, vaak verwikkeld in schandalen, werd na zijn veroordeling uit de Senaat gezet. Het werd hem tevens verboden andere politieke functies te bekleden. Vorig jaar werd deze ban opgeheven, waardoor de naam van de voorman van Forza Italia weer op een stembiljet mag prijken.

„Op mijn rijpe leeftijd heb ik uit verantwoordelijkheidsgevoel besloten naar Europa te gaan, dat een diepe visie op de wereld mist”, aldus de immer gebruinde Berlusconi tegen zijn aanhang op Sardinië.