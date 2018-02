Berlusconi: „Ik ben als goede wijn”

De voormalige premier van Italië, Silvio Berlusconi, ziet in zijn hoge leeftijd een pluspunt. „Ik ben als goede wijn”, twitterde de 81-jarige woensdag. „Met de leeftijd word ik beter en nu ben ik perfect.” De multimiljonair doet actief mee met de verkiezingscampagne voorafgaand aan de parlementsverkiezingen in Italië.

Twee weken geleden moest hij echter een pauze nemen wegens vermoeidheid. Dat de gezondheid van Berlusconi niet de beste is, is geen geheim. In de zomer van 2016 onderging hij een hartoperatie, later volgden meer ziekenhuisbezoeken.

In de verkiezingscampagne ging Forza Italia van Berlusconi een alliantie aan met de rechts-populistische Lega. Mocht de alliantie op 4 maart een regeringsmeerderheid krijgen, dan zou de rehabilitatie van Berlusconi perfect zijn, ook al kan hij zelf niet kandidaat staan wegens een veroordeling voor belastingontduiking.