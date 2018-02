Berlusconi: EP-voorzitter Tajani als premier

De Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi wil dat de voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, namens Berlusconi’s Forza Italia premier wordt. De inmiddels 81-jarige Berlusconi heeft eerder vier regeringen geleid. Hij mag echter geen premier worden, omdat hij in 2013 wegens belastingfraude is veroordeeld.

Het is niet bekend wat Tajani (64) hier zelf over vindt. Zondag zijn er parlementsverkiezingen Italië. Het is mogelijk dat Berlusconi met een centrumrechtse coalitie net genoeg stemmen behaalt om de volgende regering te vormen.

Maar de grootste partij van Italië wordt waarschijnlijk de eurosceptische protestpartij Movimento 5 Stelle (Vijfsterrenbeweging). Maar die wil geen regeringscoalitie sluiten en die wordt niet zo groot dat de beweging onder leiding van Luigi di Maio op eigen houtje kan regeren. Di Maio is vijftig jaar jonger dan Berlusconi.

De stembureaus gaan zondag om 07.00 uur open en sluiten om 23.00 uur. In de laatste peilingen dreigt een erg verdeeld Italiaans parlement dat bestaat uit een kamer van Afgevaardigden (630 zetels) en de Senaat (315 zetels).