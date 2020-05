Berlijnse televisietoren weer open na coronapauze

Na een sluiting van twee maanden vanwege de corona-pandemie is de iconische Berlijnse televisietoren op de Alexanderplatz vrijdag weer opengegaan voor publiek. De eerste bezoekers konden weer genieten van het uitzicht over Berlijn. „De gasten waren buitengewoon goed voorbereid op de corona-omstandigheden”, zei een woordvoerder van de televisietoren.

Het hygiëneconcept, dat onder meer het dragen van mondkapjes op het observatiedek voorschrijft, is voorbeeldig nageleefd. Sinds vrijdag mogen vijftig bezoekers tegelijkertijd op het platform of in het restaurant.

Een spontaan bezoek aan het hoogste gebouw van Duitsland is voorlopig niet mogelijk. Om wachtrijen te vermijden, moeten bezoekers van tevoren tickets online reserveren en worden tijden toegewezen.

De toren werd op 3 oktober 1969 geopend ter gelegenheid van de 20e verjaardag van de DDR (7 oktober). Hij meet 368 meter tot aan de punt van de antenne.