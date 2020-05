Berlijnse salafisten verdacht van fraude met steun coronacrisis

Een Berlijnse salafist is aangehouden op verdenking van fraude met een corona-hulpregeling. Hij is ingerekend nadat de Berlijnse politie meerdere woningen van salafisten doorzocht in verband met de vermeende subsidiefraude. De vijf verdachten hebben mogelijk misbruik gemaakt van de ‘Soforthilfe’, een eenmalige snelle uitkering om kleine bedrijven door de coronacrisis heen te helpen.

Bij de doorzoeking van de woningen en auto’s van de vijf verdachten werden meerdere bewijsstukken aangetroffen, geld in beslag genomen en werd een verdachte aangehouden, laat de politie weten. Bij de actie waren ongeveer honderd agenten betrokken. Ook werd woensdag een voormalige moskee doorzocht die volgens de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst eerder als trefpunt diende voor radicale ultraconservatieve moslims.

De arrestant is een 46-jarige man die verantwoordelijk was voor de voormalige moskee in de Berlijnse achterstandswijk Wedding en daar ook een winkel uitbaatte. Hij en zijn vrouw zouden 18.000 euro aan steun hebben ontvangen van de overheid door te sjoemelen met aanvragen. Volgens de onderzoekers leefden de twee echter van een uitkering. Onderzocht wordt of de coronahulp is gebruikt om salafistische organisaties te ondersteunen, aldus de openbaar aanklager.

Omdat de nood bij de ondernemers die de ‘Soforthilfe’ online aanvragen hoog is, worden aanvragen steekproefsgewijs getoetst. Bedrijven die in hun voortbestaan worden bedreigd, worden op die manier zo snel mogelijk geholpen.