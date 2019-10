Berlijnse jacht op invasieve exoot succesvol

De gemeente Berlijn lijkt in de strijd tegen de moeraskrabben aan de winnende hand. Dat meldt Spiegel Online. De invasieve exoot komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en wordt beschouwd als schadelijk voor de Europese inheemse natuur.

Dit jaar heeft de stad ongeveer 22.000 exemplaren gevangen. Vorig jaar waren dat er nog 38.000. De gemeente beschouwt de vangst als een succes, maar is van mening dat het aantal nog steeds te groot is. Daarom zal naar verwachting de bestrijding van de eetbare krabsoort volgend jaar worden voortgezet.

In 2017 werden nog 3000 moeraskrabben, die een opvallend rode kleur hebben, uit de wateren van de Duitse hoofdstad gevist. De krabben hielden zich toen vooral op rond de Neuen See, een meer in een groot park. Later werd het dier op vele andere plaatsen, waaronder de beroemde dierentuin van Berlijn, waargenomen. Ook in Nederland is het dier op meerdere plaatsen waargenomen.

Het is de vraag of Europa ooit nog van de dieren af zal komen. Eén enkel vrouwtje met meerdere eieren kan voor nieuwe populatie zorgen. De krab is een van in totaal 37 invasieve soorten op een EU-lijst van dieren waarvan de verdere verspreiding in Europa moet worden bestreden.