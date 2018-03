Berlijn wil strenger toezicht na dataschandaal

De Duitse minister van Justitie heeft strenger toezicht op bedrijven als Facebook in het vooruitzicht gesteld. SPD’er Katarina Barley zat om de tafel met topmedewerkers van het bedrijf vanwege het schandaal rond data-onderzoeker Cambridge Analytica.

Facebook beloofde tijdens de bijeenkomst in Berlijn onder meer om getroffen gebruikers te informeren. Het bedrijf gaf volgens de minister toe dat in het verleden sprake is geweest van misstanden. Er zouden inmiddels maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen.

Barley maakte duidelijk dat de toezeggingen in haar ogen niet ver genoeg gaan. „Beloften zijn niet genoeg. We moeten in de toekomst veel strenger toezicht houden op bedrijven als Facebook.”