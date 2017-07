Berlijn wil links-extremisten in kaart brengen

Na de hevige onlusten rond de topconferentie van de G20 in Hamburg willen Duitse politici linkse extremisten in heel Europa in kaart brengen. Leiders van de regerende partijen hebben zich volgens de Rheinische Post (RP) uitgesproken voor het speciaal opslaan van gegevens van linkse extremisten zoals dat bij rechtse extremisten gebeurt.

Dit moet in heel Europa worden gedaan, vindt de vicevoorzitter van de sociaaldemocraten in de Bondsdag, Eva Högl (SPD). „Honderden geweldplegers en brandstichters zijn probleemloos en zonder te worden herkend uit het buitenland naar Hamburg gereisd om zich er uit te leven”, klaagde Högls fractiegenoot Burkhard Lischka.

Armin Schuster van de christendemocratische CDU vond het in het weekend al een heel goed idee. Stephan Mayer van de Beierse christendemocraten (CSU) heeft volgens de RP maandag bevestigd dat er „een Europees bestand van links-extremisten moet komen”.