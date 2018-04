Berlijn vreest invoerheffingen VS vanaf 1 mei

De Duitse regering houdt er rekening mee dat de Verenigde Staten de uitzonderingen die voor Europa gelden ten aanzien van extra invoerheffingen, niet verlengen. Dit melden regeringskringen in de Duitse hoofdstad vlak voor het bezoek van bondskanselier Angela Merkel aan het Witte Huis.

Merkel wil er vrijdag bij president Trump op aandringen de handelsconflicten niet te laten escaleren. Trump vindt dat zijn land in internationale akkoorden over onderlinge vrije handel wordt benadeeld. Hij voert daarom een protectionistisch beleid, bijvoorbeeld met heffingen die de import van onder meer buitenlands staal en aluminium tegengaan. De uitvoering van het plan is voor Europa echter uitgesteld, vooralsnog nog tot 1 mei.

Vooral China is het doelwit van Trumps trucs om buitenlandse producten buiten de deur te houden. De EU heeft de extra heffingen voorgelegd aan de Wereld Handelsorganisatie (WTO). Trump heeft zich erg kritisch uitgelaten over de WTO.

De Duitse minister van Financiën Peter Altmaier verwacht komende week een eensgezind Europees standpunt in het handelsconflict met Washington. Altmaier zei woensdag dat tegen Duitse media dat er bijvoorbeeld in Frankrijk nog een heel felle discussie over de kwestie gaande is. Hij wil vermijden dat de Amerikaans-Europese wedijver uit de hand loopt. De EU heeft ondertussen tegenmaatregelen klaar liggen en zou bepaalde Amerikaanse producten bij de invoer flink duurder gaan maken.

De Franse president Macron is net terug van een staatsbezoek aan de VS. Hij sprak er het parlement toe en riep de VS op de deur naar de wereld niet dicht te gooien. Hij waarschuwde tegen de gevaren van protectionisme en noemde vrijhandel een noodzaak. Trump zei niks over de heffingen.