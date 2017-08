Berlijn: Strikte controle Turkse verenigingen

De Duitse regering wil Turkse verenigingen en moskeeën strikter gaan controleren. „We moeten zien te voorkomen dat de moslimgemeenschappen in Duitsland onder de invloed van president Erdogan geraken”, stelden de SPD-ministers Sigmar Gabriel (Buitenlandse Zaken) en Heiko Maas (Justitie) dinsdag op de website van het weekblad Der Spiegel.

„We moeten secuur onderzoeken of en hoe de Turkse staat in Duitsland structuren opbouwt die als doel hebben tegenstanders van de Turkse regeringspartij AKP te vervolgen,” aldus de bewindslieden. „We moeten nauwlettend in de gaten houden welke waarden en welke politieke ideeën worden overgedragen in de door de Turkse staat in stand gehouden moskeeën en organisaties.”

Een maand geleden besloot de Duitse regering van de tot dan gematigde koers tegen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan af te wijken. Gabriel scherpte het reisadvies aan en waarschuwde Duitse ondernemers voor investeringen in Turkije.