Berlijn: Stop met brexitspelletjes

„De tijd voor het spelen van spelletjes is nu voorbij”, waarschuwt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, woensdagochtend na het afwijzen van de brexitdeal door het Britse parlement. „Groot-Brittannië is aan zet”, zegt hij in een interview met Deutschlandfunk.

De afgevaardigden in het Lagerhuis hebben niet duidelijk gemaakt wat ze willen, alleen maar wat ze niet willen. „Dat is niet genoeg.” Van nieuwe gesprekken verwacht hij niet veel. „We hebben een compromis.” Beide kanten zijn daarbij al naar elkaar toe gekropen. „ Als men meer te bieden had, had men dat al weken eerder moeten doen.”

Zijn collega-minister in Berlijn op Economische Zaken, Peter Altmaier, waarschuwde de ochtend na de stemming in het Lagerhuis voor een no-dealbrexit. „Iedereen in Europa zal dan verliezen.” Vooral de Britten zullen eronder lijden, met zware gevolgen voor welvaart en werkgelegenheid, stelt hij. Maar het zal ook zijn sporen nalaten in de Europese Unie.

Ook volgens Altmaier ligt de bal bij Londen. Voor een no-dealbrexit is volgens hem geen meerderheid in het Britse parlement, maar tegelijkertijd valt er ook volgens hem over een substantieel deel van de weggestemde deal tussen de EU en May niet meer te onderhandelen.

Bondskanselier Merkel heeft zich nog niet laten horen.