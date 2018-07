„Berlijn schuldig aan Griekse branden”

De Duitse politieke partij Die Linke acht de Duitse regering medeverantwoordelijk voor de verwoestende bosbranden in Griekenland waardoor meer dan tachtig mensen zijn omgekomen. Duitsland was namelijk een van de landen die Griekenland tijdens de crisis het financiële mes op de keel zette en Athene tot drastische bezuinigingen dwong.

Resultaat daarvan is dat de brandweer „kapotbezuinigd” werd en nu dus geen armslag genoeg heeft om de branden te bedwingen. „ De regering draagt mede schuld”, concludeert partijchef Bernd Riexinger.

In Griekenland woedt de discussie over de oorzaak van de catastrofe bij Athene. Daarbij krijgt de brandweer de schuld, maar ook de crisis waardoor de uitrusting van de brandweer is aangetast.

De Duitse regering heeft nog niet gereageerd op de kritiek.