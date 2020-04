Berlijn overweegt grens dicht voor onnodig verkeer uit Nederland

Op het crisisoverleg van bondskanselier Angela Merkel met het Duitse ‘coronakabinet’ staat maandag het sluiten van de grenzen voor niet noodzakelijk verkeer vanuit Nederland en drie andere buurlanden op het programma. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer legt een plan voor met strenge beperkingen om het land binnen te komen. Die gelden al sinds half maart voor Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland. Hij wil ze uitbreiden naar de overige buurlanden.

De christendemocraat Seehofer stelt bovendien voor dat alle mensen die het land per vliegtuig binnenreizen twee weken in quarantaine moeten. Dit moet allemaal helpen de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. Dagelijks reizen naar schatting gemiddeld 20.000 mensen de Bondsrepubliek binnen uit landen waar ze mogelijk besmet zijn geraakt.

De plannen van Seehofer worden volgens zijn eigen ministerie enkel besproken. Er is nog „geen principebesluit” over geformuleerd. In het Duitse kabinet, maar ook onder christendemocraten lijkt onenigheid over de maatregelen. Een woordvoerster van Seehofers ministerie heeft laten weten dat bij alle maatregelen goed wordt gekeken of ze proportioneel zijn, met het oog op de vaak zeer nauw met elkaar verweven grensregio’s. Ze zei dat er bijvoorbeeld ook enkel in bepaalde „risicoregio’s” maatregelen kunnen worden genomen.