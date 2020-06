Berlijn: maatregelen rond corona zorgden voor run op honden

Als ik landgenoten op bezoek krijg, hoor ik al jaren: „Wat lopen hier veel honden.” Het valt mij al niet meer op, maar zouden mijn gasten gelijk hebben?

Nederland telt 1,5 miljoen viervoeters. De vuistregel is dat Duitsland vijfmaal zoveel inwoners telt. Als de verhoudingen gelijk waren, dan zouden we hier in Duitsland dus 7,5 miljoen honden moeten hebben. Maar volgens de laatste cijfers zijn er 11,8 miljoen honden geregistreerd. De observatie lijkt dus te kloppen; Duitsers houden in verhouding meer van honden.

In het bijzonder in Berlijn. Hier zijn het er alleen al 250.000. En volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung is dat een Pruisische traditie, die direct te herleiden is tot keizer Friedrich II. Bij hem mocht de hond zelfs in bed slapen, iets wat zeker destijds ongehoord was. Net als dat zijn honden een officiële begrafenis kregen.

Maar zelfs de keizer zou in zijn stoutste dromen niet hebben kunnen bevroeden hoezeer de liefde voor honden in ‘zijn’ hoofdstad zou toenemen. In Berlijn vind je tegenwoordig restaurants met hondenmenu’s, speurtochten voor honden, biologische hondenwinkels met mengvoeders van geiten, rode bieten, gierst, komijn en andere zaden.

Wanneer het baasje veganistisch is, moet de hond er ook steeds vaker aan geloven. Dus plantaardig hondenvoer is in opmars. Net als hondenboetiekjes en -hotels. Voor honden met astma zijn er speciale ademhalingstherapieën en voor viervoeters met rugklachten een onderwaterloopband.

De coronacrisis doet het verlangen naar een ‘onderdaan op vier poten’ alleen maar toenemen. Toen de scholen, kinderopvang, speeltuintjes en sportverenigingen door de uitbraak dicht gingen, was dat voor veel gezinnen een opgave.

Op zo’n moment kan een huisdier voor een mooie afleiding zorgen. Ook het Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) merkte dat: jonge hondjes zijn nauwelijks nog verkrijgbaar, aldus een woordvoerder in Duitse media. Ook omdat normaal gesproken meer dan de helft uit het buitenland wordt geïmporteerd.

De dichte grenzen zorgden ervoor dat de prijs voor rashonden enorm de lucht in schoot. Een jonge Golden Retriever kan inmiddels al 4000 euro kosten. Nog een schaduwkant: nu de grenzen weer openen, worden ook weer illegale transporten uit Oost-Europa verwacht. Busjes met soms wel tachtig hondjes aan boord, die met een flinke marge via online advertenties worden verhandeld.

Als jonge hondjes nauwelijks nog te krijgen zijn, is dat goed nieuws voor het asiel. Het grootste dierenasiel van Europa staat in Berlijn en heeft plek voor 1300 dieren. Nu worden mede dankzij de website en telefonisch advies meer dieren dan ooit bij nieuwe baasjes geplaatst.

Toch vreest VDH dat de asiels binnenkort weer propvol kunnen zitten. In quarantaine is een huisdier gezellig. Maar nu de meeste mensen weer meer bewegingsvrijheid krijgen, kan het zomaar een blok aan het been worden. Zouden de asiels dit najaar weer uitpuilen?

De onvermijdelijke ‘hondenvraag’ werd ook in huize Bouwman gesteld. Net op het moment dat mensen massaal toiletpapier hamsterden. En die praktijken brachten ons op een minder ingrijpend idee. En zo kregen we tijdens de quarantaine gezelschap van onze hamster Heinz.