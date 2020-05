Berlijn kan versoepeling niet tegenhouden

In de Duitse politiek neemt de spanning toe tussen de bondsregering in Berlijn en de deelstaatregeringen. De deelstaten willen de lockdown versoepelen, maar de regering van kanselier Merkel probeert dat nog te vertragen.

De spanning liep de afgelopen dagen zo hoog op dat enkele deelstaten aankondigden op eigen houtje de horeca weer te openen. Aanvankelijk stond 18 mei als datum voor geleidelijke heropening van cafés en restaurants, maar nu gebeurt dit naar verwachting al komende zaterdag, 9 mei. Voor het toerisme, dat voor enkele deelstaten bijzonder belangrijk is, zullen er vanaf eind mei weer bedden beschikbaar moeten zijn. Woensdagmiddag overlegt Merkel met de premiers van de deelstaten.

In het nieuwste voorstel dat woensdagochtend is uitgelekt, laat de centrale regering veel over aan de deelstaten. Die mogen zelf bepalen welke maatregelen ze opheffen. Zodra er in een stad in zeven dagen tijd meer dan vijftig nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners worden vastgesteld, dan wordt de lockdown weer ingevoerd.

De regering-Merkel is het ermee eens dat scholieren weer naar school kunnen. In enkele deelstaten gaan kinderen deze week alweer naar school. Onderwijs is in Duitsland een kwestie van de deelstaten.

De deelstaten zouden verder zelf mogen beslissen over opening van universiteiten, horeca en bordelen. Evenementen zoals festivals en sportwedstrijden blijven nog verboden tot eind augustus.

Het ministerie van Verkeer wil ook dat mondkapjes worden gedragen in alle openbaar vervoer. De plicht zou ook moeten gelden voor stations, taxi’s en vliegtuigen. Nu geldt de mondkapjesplicht alleen nog in het lokale openbaar vervoer.

Tegenover alle versoepelingen staat dat Duitsland wel de grenscontroles tot 15 mei heeft verlengd. Wie geen Duitser is of niet in Duitsland woont, moet sinds de grenscontroles zijn ingesteld een „dringende reden” hebben om de Bondsrepubliek nog binnen te komen.

Intussen is het aantal doden door het coronavirus in Duitsland weer aan het stijgen. Dinsdag werden 139 doden gemeld, een grote verandering tegenover de 43 op maandag en de lage aantallen in de dagen daarvoor. Het is niet duidelijk of de verhoging een nieuwe trend is. Die zou het beleid kunnen beïnvloeden.