Berlijn in contact met Moskou over behandeling Navalni

De Duitse regering heeft contact opgenomen met het Kremlin over de „humanitaire noodsituatie” rond de Russische oppositieleider Aleksej Navalni. Die zou zijn vergiftigd kort voor hij donderdag in een vliegtuig naar Moskou stapte. Hij heeft het bewustzijn al in het vliegtuig verloren en ligt nu in coma in een ziekenhuis in Omsk, waar het vliegtuig voor hem een noodlanding maakte.

Over zijn gezondheidstoestand heerst veel onduidelijkheid. Artsen in Omsk kwamen vrijdagmiddag publiekelijk naar voren met een eerste diagnose die wees op een zeldzame stofwiselingsaandoening die wordt veroorzaakt door lage bloedsuikers. Eerder op de dag brachten ze enkel naar buiten dat er geen sporen van vergiftiging zijn aangetroffen in het bloed en de urine van Navalni.

Een Duitse organisatie heeft een vliegtuig met onder anderen artsen naar Omsk gestuurd en volgens het Kremlin zijn die uitgenodigd hun Russische collega’s bij te staan. Het Kremlin stelt dat het aan de artsen is om te bepalen of Navalni kan reizen. De familie en zijn medewerkers willen hem met het Duitse toestel naar Duitsland vliegen. De woordvoerster van Navalni betoogde dat het erop lijkt dat de artsen in Omsk geen idee hebben waar Navalni aan lijdt en ze blijft erbij dat Navalni is vergiftigd.